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"Слуга народу" припинить повноваження ЦВК вже завтра

Сьогодні подання президента розглядає профільний комітет
Верховна Рада може розглянути подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів ЦВК уже в четвер, 12 вересня.
"Слуга народу" припинить повноваження ЦВК вже завтра Фото:Facebook

"Якщо рішенням комітету буде підтримано подання президента, то дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК можливе вже і завтра, а говорити про призначення нових кандидатур - це не предмет цього подання. Зараз мова тільки про припинення", - заявила сьогодні на брифінгу заступниця голови комітету Аліна Загоруйко (фракція "Слуга народу"), інформує "Інтерфакс-Україна".

Подання президента надійшло в Раду ввечері у понеділок, 9 вересня. Сьогодні комітет розгляне цей документ.

Як повідомив заступник голови комітету Олександр Качура ("Слуга народу"), комітет має намір рекомендувати Раді "розглянути це питання".

Нагадаємо, що офіційною підставою для розпуску ЦВК у "Слузі народу" називають бездіяльність комісії на парламентських виборах, а також "незаконне скасування реєстрації кандидатів від партії "Слуга народу" та затримки з встановленням результатів виборів в окремих округах.

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11 09 2019 13:40
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