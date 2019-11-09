"Слуга народу" припинить повноваження ЦВК вже завтра
"Якщо рішенням комітету буде підтримано подання президента, то дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК можливе вже і завтра, а говорити про призначення нових кандидатур - це не предмет цього подання. Зараз мова тільки про припинення", - заявила сьогодні на брифінгу заступниця голови комітету Аліна Загоруйко (фракція "Слуга народу"), інформує "Інтерфакс-Україна".
Подання президента надійшло в Раду ввечері у понеділок, 9 вересня. Сьогодні комітет розгляне цей документ.
Як повідомив заступник голови комітету Олександр Качура ("Слуга народу"), комітет має намір рекомендувати Раді "розглянути це питання".
Нагадаємо, що офіційною підставою для розпуску ЦВК у "Слузі народу" називають бездіяльність комісії на парламентських виборах, а також "незаконне скасування реєстрації кандидатів від партії "Слуга народу" та затримки з встановленням результатів виборів в окремих округах.
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