Служба безпеки "накрила" фінансовий центр, який фінансував "ЛНР"
На окупованій території діє "потужна фінансова організація", яка забезпечує незаконний переказ коштів клієнтів через лінію розмежування в обох напрямках, повідомили в прес-центрі спецслужби.
Затримання пройшли в Києві та Сєвєродонецьку. Цей фінансовий центр, за даними СБУ, мав двадцять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Гроші йшли як з допомогою онлайн-платежів, так і перевозилися кур'єрами через лінію розмежування.
Керівнику фінансової установи заочно повідомили про підозру у ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 6 до 8 років з конфіскацією майна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров