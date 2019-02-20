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Служба безпеки "накрила" фінансовий центр, який фінансував "ЛНР"

Фінансовий центр регулярно платив "податки" в "бюджет ЛНР"
Служба безпеки виявила і закрила фінансовий центр, який перевів у "ЛНР" 170 млн гривень.
Служба безпеки "накрила" фінансовий центр, який фінансував "ЛНР" Фото: radiosvoboda.org

На окупованій території діє "потужна фінансова організація", яка забезпечує незаконний переказ коштів клієнтів через лінію розмежування в обох напрямках, повідомили в прес-центрі спецслужби.

Затримання пройшли в Києві та Сєвєродонецьку. Цей фінансовий центр, за даними СБУ, мав двадцять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Гроші йшли як з допомогою онлайн-платежів, так і перевозилися кур'єрами через лінію розмежування.

Керівнику фінансової установи заочно повідомили про підозру у ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 6 до 8 років з конфіскацією майна.

 
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20 02 2019 12:27
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