Сьогодні "Манчестер Юнайтед" звільнить Сульшера

Командою тимчасово керуватимуть колишні гравці "МЮ"- Флетчер і Керрік.

Повідомляє "Укрінформ".

Співвласник "Манчестер Юнайтед" Джоел Глейзер схвалив звільнення Уле-Гуннара Сульшера з посади головного тренера слідом за рішенням керівництва клубу. Офіційну заяву "МЮ" про відставку норвежця "за взаємною згодою" вже підготовлено, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За даними джерела, технічний директор Даррен Флетчер та тренер Майкл Керрік готові тимчасово керувати командою, поки "МЮ" не знайде заміну Сульшеру.

Після поразки в чемпіонаті Англії від "Вотфорда" (1:4) члени правління клубу провели екстрену нараду, на якій обговорили питання відставки норвежця. "МЮ" займає сьому позицію в АПЛ.

У вівторок, 23 листопада, в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "МЮ" зіграє проти "Вільярреала".

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