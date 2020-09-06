CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВівторок, 9 червня, - останній день подачі реєстраційних документів на додаткову сесію ЗНО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні останній день реєстрації на додаткову сесію ЗНО
Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає Укрінформ.
"9 червня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті", - йдеться у повідомленні
Право на реєстрацію в додатковий період мають особи, які не зареєструвалися в основний період реєстрації.
Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки оприлюднило перелік дистанційних та онлайн-ресурсів для освітян, абітурієнтів, батьків.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 06 2020 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Очільниця МОН розповіла, чи згорнуть через карантин проєкт "Нова українська школа"
- ВІДЕО Мінера мосту Метро затримали
- ФОТО У Києві на вихідні випало найбільше за останні 129 років опадів
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
No articles