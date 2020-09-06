Сьогодні останній день реєстрації на додаткову сесію ЗНО

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року

Вівторок, 9 червня, - останній день подачі реєстраційних документів на додаткову сесію ЗНО.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає Укрінформ.

"9 червня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті", - йдеться у повідомленні

Право на реєстрацію в додатковий період мають особи, які не зареєструвалися в основний період реєстрації.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки оприлюднило перелік дистанційних та онлайн-ресурсів для освітян, абітурієнтів, батьків.