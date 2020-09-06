Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сьогодні останній день реєстрації на додаткову сесію ЗНО

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року
Вівторок, 9 червня, - останній день подачі реєстраційних документів на додаткову сесію ЗНО.
Сьогодні останній день реєстрації на додаткову сесію ЗНО Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає Укрінформ.

"9 червня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті", - йдеться у повідомленні

Право на реєстрацію в додатковий період мають особи, які не зареєструвалися в основний період реєстрації.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки оприлюднило перелік дистанційних та онлайн-ресурсів для освітян, абітурієнтів, батьків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2020 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.