СПОРТ НОВИНИУ паризькому театрі Шатле у понеділок, 17 жовтня, відбудеться 66-та церемонія нагородження найкращого футболіста року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні стане відомий володар Золотого м'яча-2022
Фото: Укрінформ
Переможця нагороди "Золотий м'яч" (Ballon d'Or) оголосить France Football, передає Укрінформ .
Початок церемонії - о 21.30 за київським часом.
Номінантами на отримання "Золотого м'яча" є Карім Бензема (Франція, «Реал»), Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті"), Кіліан Мбаппе (Франція, "Парі Сен-Жермен").
"Золотий м'яч"-2022. Номінації:
"Золотий м'яч" (найкращий футболіст)
Найкращий форвард
Найкращий воротар
Найкращий молодий гравець
Жіночий "Золотий м'яч" (найкраща футболістка)
Найкращий клуб.
Золоти́й м'яч (фр. Ballon d'Or) — нагорода найкращому футболістові Європи, з 2007 року — найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал "France Football".
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17 10 2022 13:47 МЕДІА
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