Сьогодні стане відомий володар Золотого м'яча-2022

У паризькому театрі Шатле у понеділок, 17 жовтня, відбудеться 66-та церемонія нагородження найкращого футболіста року.

Фото: Укрінформ

Переможця нагороди "Золотий м'яч" (Ballon d'Or) оголосить France Football, передає Укрінформ . Початок церемонії - о 21.30 за київським часом. Номінантами на отримання "Золотого м'яча" є Карім Бензема (Франція, «Реал»), Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті"), Кіліан Мбаппе (Франція, "Парі Сен-Жермен"). "Золотий м'яч"-2022. Номінації: "Золотий м'яч" (найкращий футболіст) Найкращий форвард Найкращий воротар Найкращий молодий гравець Жіночий "Золотий м'яч" (найкраща футболістка) Найкращий клуб. Золоти́й м'яч (фр. Ballon d'Or) — нагорода найкращому футболістові Європи, з 2007 року — найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал "France Football".

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