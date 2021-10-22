Сьогодні стартує 15 тур футбольного чемпіонату України у Першій лізі
Зустріч розпочнеться на луцькому стадіоні "Авангард" о 17.30, передає Укрінформ.
23-25 жовтня відбудуться поєдинки:
"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Альянс" (Липова Долина);
"Полісся" (Житомир) - "Кривбас" (Кривий Ріг)
"Краматорськ" - "Нива" (Тернопіль)
"Ужгород" - "Олімпік" (Донецьк)
"Металіст" (Харків) - "Поділля" (Хмельницький)
"ВПК-Агро" (Вишневе) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)
"Оболонь" (Київ) - "Агробізнес" (Волочиськ).
Становище лідерів Першої ліги: "Металіст" - 35 очок (після 14-ти ігор), "Кривбас" - 28 (14), "Альянс" - 26 (13), "Оболонь" - 24 (24), "Олімпік" - 20 (13), "Прикарпаття" - 19 (14), "Нива" - 19 (14).
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