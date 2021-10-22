Сьогодні стартує 15 тур футбольного чемпіонату України у Першій лізі Зустріч розпочнеться на луцькому стадіоні "Авангард"

Матчем "Волинь" (Луцьк) - "Кремінь" (Кременчук) стартує у п'ятницю, 22 жовтня, 15-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги.

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Зустріч розпочнеться на луцькому стадіоні "Авангард" о 17.30, передає Укрінформ. 23-25 ​​жовтня відбудуться поєдинки: "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Альянс" (Липова Долина); "Полісся" (Житомир) - "Кривбас" (Кривий Ріг) "Краматорськ" - "Нива" (Тернопіль) "Ужгород" - "Олімпік" (Донецьк) "Металіст" (Харків) - "Поділля" (Хмельницький) "ВПК-Агро" (Вишневе) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) "Оболонь" (Київ) - "Агробізнес" (Волочиськ). Становище лідерів Першої ліги: "Металіст" - 35 очок (після 14-ти ігор), "Кривбас" - 28 (14), "Альянс" - 26 (13), "Оболонь" - 24 (24), "Олімпік" - 20 (13), "Прикарпаття" - 19 (14), "Нива" - 19 (14). Читайте також: "Динамо" мінімально поступилося "Барселоні" в Лізі чемпіонів

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