Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Сьогодні стартує 15 тур футбольного чемпіонату України у Першій лізі

Зустріч розпочнеться на луцькому стадіоні "Авангард"
Матчем "Волинь" (Луцьк) - "Кремінь" (Кременчук) стартує у п'ятницю, 22 жовтня, 15-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги.
Сьогодні стартує 15 тур футбольного чемпіонату України у Першій лізі Фото: з вільних джерел

Зустріч розпочнеться на луцькому стадіоні "Авангард" о 17.30, передає Укрінформ.

23-25 ​​жовтня відбудуться поєдинки:

"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Альянс" (Липова Долина);

"Полісся" (Житомир) - "Кривбас" (Кривий Ріг)

"Краматорськ" - "Нива" (Тернопіль)

"Ужгород" - "Олімпік" (Донецьк)

"Металіст" (Харків) - "Поділля" (Хмельницький)

"ВПК-Агро" (Вишневе) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)

"Оболонь" (Київ) - "Агробізнес" (Волочиськ).

Становище лідерів Першої ліги: "Металіст" - 35 очок (після 14-ти ігор), "Кривбас" - 28 (14), "Альянс" - 26 (13), "Оболонь" - 24 (24), "Олімпік" - 20 (13), "Прикарпаття" - 19 (14), "Нива" - 19 (14).

Читайте також: "Динамо" мінімально поступилося "Барселоні" в Лізі чемпіонів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 10 2021 13:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.