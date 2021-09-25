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Сьогодні Усик битиметься з Джошуа за чотири чемпіонські пояси

Усик набрав рекордну вагу в кар’єрі
Сьогодні, 25 вересня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа захищатиме свої пояси в бою з українським претендентом Олександром Усиком.
Сьогодні Усик битиметься з Джошуа за чотири чемпіонські пояси Фото: liga.net

Бій Усика і Джошуа відбудеться 25 вересня на арені "Тоттенгем" в Лондоні, повідомляє "Укрінформ". Для українця поєдинок стане першим чемпіонським в суперважкій вазі.

Початок шоу заплановано на 25 вересня о 22:00 за Києвом. Бій розпочнеться орієнтовно в 01:00 в ніч з 25 на 26 вересня. Поєдинок в прямому ефірі для України транслюватиме відеосервіс MEGOGO в форматі pay-per-view.

Вчора боксери пройшли офіційну процедуру зважування. Офіційний вага Усика - 100,2 кг. Це рекордна вага Усика в кар’єрі. Українець виявився легшим за Джошуа майже на дев'ять кілограм.

Олександр Усик може заробити за бій 6 мільйонів євро.

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25 09 2021 16:26
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