Сьогодні Усик битиметься з Джошуа за чотири чемпіонські пояси
Бій Усика і Джошуа відбудеться 25 вересня на арені "Тоттенгем" в Лондоні, повідомляє "Укрінформ". Для українця поєдинок стане першим чемпіонським в суперважкій вазі.
Початок шоу заплановано на 25 вересня о 22:00 за Києвом. Бій розпочнеться орієнтовно в 01:00 в ніч з 25 на 26 вересня. Поєдинок в прямому ефірі для України транслюватиме відеосервіс MEGOGO в форматі pay-per-view.
Вчора боксери пройшли офіційну процедуру зважування. Офіційний вага Усика - 100,2 кг. Це рекордна вага Усика в кар’єрі. Українець виявився легшим за Джошуа майже на дев'ять кілограм.
Олександр Усик може заробити за бій 6 мільйонів євро.
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