СПОРТ НОВИНИАмериканець Хосе Рамірес мінімально переважив українського боксера Віктора Постола напередодні їхнього титульного бою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні відбудеться титульний бій Рамірес - Постол
Напередодні бою відбулось традиційне зважування
Фото: Укрінформ
Поєдинок пройде в ніч з 29 на 30 серпня в Лас-Вегасі в першій напівсередній вазі. Рамірес захищатиме чемпіонські титули WBC і WBO, повідомляє "Укрінформ".
Різниця на зважуванні виявилася мінімальною: Рамірес важив 63,4 кг, Постол - 63,3 кг.
Фото: Boxing Scene
Бій є головною подією вечора боксу в Лас-Вегасі. Однак, обидва суперники ще повинні успішно пройти тестування на COVID-19. Нагадаємо, що цей бій кілька разів відкладали через коронавірус.
Непереможений Рамірес вперше проведе захист двох титулів. У липні минулого року він виграв пояс WBO після перемоги над співвітчизником Морісом Хукером.
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