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Сьогодні відбудеться титульний бій Рамірес - Постол

Напередодні бою відбулось традиційне зважування
Американець Хосе Рамірес мінімально переважив українського боксера Віктора Постола напередодні їхнього титульного бою.
Сьогодні відбудеться титульний бій Рамірес - Постол Фото: Укрінформ

Поєдинок пройде в ніч з 29 на 30 серпня в Лас-Вегасі в першій напівсередній вазі. Рамірес захищатиме чемпіонські титули WBC і WBO, повідомляє "Укрінформ".

Різниця на зважуванні виявилася мінімальною: Рамірес важив 63,4 кг, Постол - 63,3 кг.

Фото: Boxing Scene

Бій є головною подією вечора боксу в Лас-Вегасі. Однак, обидва суперники ще повинні успішно пройти тестування на COVID-19. Нагадаємо, що цей бій кілька разів відкладали через коронавірус.  

Непереможений Рамірес вперше проведе захист двох титулів. У липні минулого року він виграв пояс WBO після перемоги над співвітчизником Морісом Хукером.

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29 08 2020 16:16
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