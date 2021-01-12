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Сьогодні визначаться усі чвертьфіналісти Кубка України з футболу

Матчі 1/4 фіналу та півфінали розіграшу заплановані на 2 березня та 20 квітня відповідно
У Кубку України з футболу у середу, 1 грудня, відбудеться заключний матч 1/8 фіналу сезону-2021/22.
Сьогодні визначаться усі чвертьфіналісти Кубка України з футболу Фото: з вільних джерел

Володар останньої путівки до чвертьфіналу розіграшу визначиться у протистоянні черкаського "ЛНЗ" та "Дніпра-1", передає Укрінформ.

Поєдинок пройде на Дніпро-Арені", початок - о 19.00.

Як повідомлялося, раніше учасниками чвертьфінальної стадії Кубка країни стали київське "Динамо", донецький "Шахтар", полтавська "Ворскла", луганська "Зоря", "Олександрія", "Львів" та харківський "Металіст".

Матчі 1/4 фіналу та півфінали розіграшу заплановані на 2 березня та 20 квітня відповідно.

Переможець Кубка України визначиться 11 травня 2022 року.

Нагадаємо, що агент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій для відеожурналу Yellow прокоментував чутки про можливий перехід свого підопічного до "Дженоа".

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01 12 2021 12:55
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