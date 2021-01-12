СПОРТ НОВИНИУ Кубку України з футболу у середу, 1 грудня, відбудеться заключний матч 1/8 фіналу сезону-2021/22.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні визначаться усі чвертьфіналісти Кубка України з футболу
Матчі 1/4 фіналу та півфінали розіграшу заплановані на 2 березня та 20 квітня відповідно
Фото: з вільних джерел
Володар останньої путівки до чвертьфіналу розіграшу визначиться у протистоянні черкаського "ЛНЗ" та "Дніпра-1", передає Укрінформ.
Поєдинок пройде на Дніпро-Арені", початок - о 19.00.
Як повідомлялося, раніше учасниками чвертьфінальної стадії Кубка країни стали київське "Динамо", донецький "Шахтар", полтавська "Ворскла", луганська "Зоря", "Олександрія", "Львів" та харківський "Металіст".
Матчі 1/4 фіналу та півфінали розіграшу заплановані на 2 березня та 20 квітня відповідно.
Переможець Кубка України визначиться 11 травня 2022 року.
Нагадаємо, що агент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій для відеожурналу Yellow прокоментував чутки про можливий перехід свого підопічного до "Дженоа".
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