СПОРТ НОВИНИУ Ньйоні (Швейцарія) в четвер, 16 грудня, відбудеться жеребкування третього розіграшу Ліги націй УЄФА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні збірна України отримає суперників у Лізі націй УЄФА
Початок жеребкування о 19.00 за київським часом
Фото: з вільних джерел
Як повідомляв Укрінформ, національна збірна України з футболу гратиме у Лізі В.
Серед потенційних суперників "синьо-жовтих" - Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія, Словенія, Чорногорія, Албанія та Вірменія.
Початок жеребкування о 19.00 за київським часом.
У рамках групової стадії команди у червні та вересні 2022 року зіграють зі своїми суперниками по групі вдома та на виїзді.
Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, яка намічена на червень 2023 року. Переможці груп у Лігах B, C та D піднімуться лігою вище.
Читайте також: Україна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 чи 2025 році
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 12 2021 13:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- ВІДЕО НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles