Сьогодні збірна України отримає суперників у Лізі націй УЄФА

У Ньйоні (Швейцарія) в четвер, 16 грудня, відбудеться жеребкування третього розіграшу Ліги націй УЄФА.

Як повідомляв Укрінформ, національна збірна України з футболу гратиме у Лізі В.

Серед потенційних суперників "синьо-жовтих" - Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія, Словенія, Чорногорія, Албанія та Вірменія.

Початок жеребкування о 19.00 за київським часом.

У рамках групової стадії команди у червні та вересні 2022 року зіграють зі своїми суперниками по групі вдома та на виїзді.

Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, яка намічена на червень 2023 року. Переможці груп у Лігах B, C та D піднімуться лігою вище.

Читайте також: Україна зацікавлена у проведенні Суперкубка УЄФА у 2024 чи 2025 році