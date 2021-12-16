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Сьогодні збірна України отримає суперників у Лізі націй УЄФА

Початок жеребкування о 19.00 за київським часом
У Ньйоні (Швейцарія) в четвер, 16 грудня, відбудеться жеребкування третього розіграшу Ліги націй УЄФА.
Сьогодні збірна України отримає суперників у Лізі націй УЄФА Фото: з вільних джерел

Як повідомляв Укрінформ, національна збірна України з футболу гратиме у Лізі В.

Серед потенційних суперників "синьо-жовтих" - Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія, Словенія, Чорногорія, Албанія та Вірменія.

Початок жеребкування о 19.00 за київським часом.

У рамках групової стадії команди у червні та вересні 2022 року зіграють зі своїми суперниками по групі вдома та на виїзді.

Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, яка намічена на червень 2023 року. Переможці груп у Лігах B, C та D піднімуться лігою вище. 

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16 12 2021 13:13
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