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Сьогодні збірна України проведе офіційне тренування на "Арені Львів"

Україна набрала вісім очок і повернулася на друге місце відбіркової групи D
Команда Олександра Петракова продовжує готуватися до поєдинку відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.
Сьогодні збірна України проведе офіційне тренування на "Арені Львів" Фото: з вільних джерел

Збірна України після перемоги над Фінляндією (2:1) у кваліфікації ЧС-2022 прибула до Львова, де зіграє проти збірної Боснії та Герцеговини, передає Укрінформ.

Вчора, 10 жовтня, наша збірна провела тренування на полі комплексно-спортивної бази "Скіф".

Сьогодні,11 жовтня, в. о. головного тренера та гравець національної збірної зустрінуться з представниками засобів масової інформації в музейно-культурному комплексі "Львіварня" (початок прес-конференції - о 12:00). А о 18:00 на "Арені Львів" розпочнеться офіційне тренування "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що національна збірна України з футболу здобула першу перемогу у кваліфікації чемпіонату світу-2022.

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11 10 2021 11:57
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