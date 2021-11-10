СПОРТ НОВИНИКоманда Олександра Петракова продовжує готуватися до поєдинку відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогодні збірна України проведе офіційне тренування на "Арені Львів"
Україна набрала вісім очок і повернулася на друге місце відбіркової групи D
Фото: з вільних джерел
Збірна України після перемоги над Фінляндією (2:1) у кваліфікації ЧС-2022 прибула до Львова, де зіграє проти збірної Боснії та Герцеговини, передає Укрінформ.
Вчора, 10 жовтня, наша збірна провела тренування на полі комплексно-спортивної бази "Скіф".
Сьогодні,11 жовтня, в. о. головного тренера та гравець національної збірної зустрінуться з представниками засобів масової інформації в музейно-культурному комплексі "Львіварня" (початок прес-конференції - о 12:00). А о 18:00 на "Арені Львів" розпочнеться офіційне тренування "синьо-жовтих".
Нагадаємо, що національна збірна України з футболу здобула першу перемогу у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
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11 10 2021 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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