Сьогодні жіноча збірна України зіграє проти Шотландії у відборі ЧС-2023

Прямі путівки на світову першість отримають переможці дев'яти відбіркових груп. Команди, які посядуть другі місця у жовтні 2022 року зіграють у стикових матчах

Перший матч наших футболісток під керівництвом Луїса Кортеса.

Сьогодні жіноча збірна України з футболу зіграє проти Шотландії в матчі відбору на чемпіонат світу 2023 року, передає Укрінформ.

Матч зіграють в Глазго на стадіоні «Гемпден Парк». Початок – о 21:35.

Раніше «синьо-жовті» провели дві зустрічі на своєму полі, обігравши Фарерські острови (4:0) та поступившись Іспанії (0:6). Шотландки провели вже три матчі, двічі обігравши угорок (2:0 у гостях і 2:1 вдома) та розгромивши фарерок (7:1).

Прямі путівки на світову першість отримають переможці дев'яти відбіркових груп. Команди, які посядуть другі місця у жовтні 2022 року зіграють у стикових матчах. Три найкращі володарі других місць одразу потрапляють до другого раунду стикових матчів, а шість інших команд проведуть по одному матчу у першому раунді.

Як повідомлялося, в матчі відбору ЧС-2023 проти Шотландії біля керма жіночої збірної України дебютує іспанець Луїс Кортес.