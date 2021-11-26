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Сьогодні жіноча збірна України зіграє проти Шотландії у відборі ЧС-2023

Прямі путівки на світову першість отримають переможці дев'яти відбіркових груп. Команди, які посядуть другі місця у жовтні 2022 року зіграють у стикових матчах
Перший матч наших футболісток під керівництвом Луїса Кортеса.
Сьогодні жіноча збірна України зіграє проти Шотландії у відборі ЧС-2023 Фото: ffu.org.ua
Сьогодні жіноча збірна України з футболу зіграє проти Шотландії в матчі відбору на чемпіонат світу 2023 року, передає Укрінформ.
 
Матч зіграють в Глазго на стадіоні «Гемпден Парк». Початок – о 21:35.  
 
Раніше «синьо-жовті» провели дві зустрічі на своєму полі, обігравши Фарерські острови (4:0) та поступившись Іспанії (0:6). Шотландки провели вже три матчі, двічі обігравши угорок (2:0 у гостях і 2:1 вдома) та розгромивши фарерок (7:1).
 
Прямі путівки на світову першість отримають переможці дев'яти відбіркових груп. Команди, які посядуть другі місця у жовтні 2022 року зіграють у стикових матчах. Три найкращі володарі других місць одразу потрапляють до другого раунду стикових матчів, а шість інших команд проведуть по одному матчу у першому раунді.
 
Як повідомлялося, в матчі відбору ЧС-2023 проти Шотландії біля керма жіночої збірної України дебютує іспанець Луїс Кортес.
 
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26 11 2021 12:35
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