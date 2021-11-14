Баскетболістки збірної України сьогодні зіграють у Фінляндії матч відбору Євро-2023
"Синьо-жовті" о 17.00 в Гельсінкі зійдуться з командою Фінляндії, передає Укрінформ.
В іншому матчі відбіркової групи В бронзовий призер Олімпіади-2020 в Токіо збірна Франції прийматиме команду Литви.
Як повідомлялося, на старті кваліфікації українки у київському Палаці спорту завдали поразки француженкам (90:71), а литовки в місті Кедайняй обіграли баскетболісток Фінляндії (69:59).
Два наступних протистояння збірна України проведе також на виїзді: 24 листопада - у Литві, 27 листопада - у Франції.
Згідно з регламентом, переможці десяти відбіркових груп і чотири найкращі команди з числа тих, що посядуть другі місця в групах, отримають прямі путівки до фінальної частини чемпіонату Європи. Ще дві збірні - Словенії та Ізраїлю - вже гарантували собі місце на Євро-2023 як господарі вирішального етапу.
Нагадаємо, що капітанка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала у складі турецького "Фенербахче" MVP (Most Valuable Player - найціннішою гравчинею) стартового туру Євроліги.
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