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Баскетболістки збірної України сьогодні зіграють у Фінляндії матч відбору Євро-2023

"Синьо-жовті" о 17.00 в Гельсінкі зійдуться з командою Фінляндії
Національна жіноча збірна України з баскетболу у неділю, 14 листопада, проведе другий матч кваліфікації чемпіонату Європи-2023.
Баскетболістки збірної України сьогодні зіграють у Фінляндії матч відбору Євро-2023 Фото: fbu

"Синьо-жовті" о 17.00 в Гельсінкі зійдуться з командою Фінляндії, передає Укрінформ.

В іншому матчі відбіркової групи В бронзовий призер Олімпіади-2020 в Токіо збірна Франції прийматиме команду Литви.

Як повідомлялося, на старті кваліфікації українки у київському Палаці спорту завдали поразки француженкам (90:71), а литовки  в місті Кедайняй обіграли баскетболісток Фінляндії (69:59).

Два наступних протистояння збірна України проведе також на виїзді: 24 листопада - у Литві, 27 листопада - у Франції.

Згідно з регламентом, переможці десяти відбіркових груп і чотири найкращі команди з числа тих, що посядуть другі місця в групах, отримають прямі путівки до фінальної частини чемпіонату Європи. Ще дві збірні - Словенії та Ізраїлю - вже гарантували собі місце на Євро-2023 як господарі вирішального етапу.

Нагадаємо, що капітанка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова стала у складі турецького "Фенербахче" MVP (Most Valuable Player - найціннішою гравчинею) стартового туру Євроліги.

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14 11 2021 12:56
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