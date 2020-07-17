Сьогоднішнє жеребкування почне єврокубкову кампанію сезону-2020/2021

У п'ятницю, 17 липня, із жеребкування першого попереднього етапу Ліги чемпіонів УЄФА стартує еврокубкова кампанія сезону-2020/2021.

Футбольні матчі стартової стадії змагань відбудуться 8-го та 11 серпня, повідомляє пресслужба УАФ, зазначає "Укрінформ".

Ще у червні виконком Союзу європейських футбольних асоціацій визначив, що відбіркові раунди Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2020/2021 складатимуться з одного матчу (окрім плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів). Жеребкування визначатиме, які клуби гратимуть на своєму стадіоні.

Календар Ліги чемпіонів-2020/2021:

Попередній раунд: жеребкування - 17 липня, матчі - 8-го та 11 серпня

Перший кваліфікаційний раунд: жеребкування - 9 серпня, матчі - 18/19 серпня

Другий кваліфікаційний раунд: жеребкування - 10 серпня, матчі - 25/26 серпня

Третій кваліфікаційний раунд: жеребкування - 31 серпня, матчі - 15/16 вересня

Плей-офф раунд: жеребкування - 1 вересня, матчі - 22/23 та 29/30 вересня

Груповий етап: жеребкування - 1 жовтня, матчі - 20/21 та 27/28 жовтня, 3/4 та 24/25 листопада, 1/2 та 8/9 грудня.

Календар Ліги Європи-2020/2021:

Попередній раунд: жеребкування - 9 серпня, матчі - 20 серпня

Перший кваліфікаційний раунд: жеребкування - 10 серпня, матчі - 27 серпня

Другий кваліфікаційний раунд: жеребкування - 31 серпня, матчі - 17 вересня

Третій кваліфікаційний раунд: жеребкування - 1 вересня, матчі - 24 вересня

Плей-офф раунд: жеребкування - 18 вересня, матчі - 1 жовтня

Груповий етап: жеребкування - 2 жовтня, матчі - 22-го та 29 жовтня, 5-го та 26 листопада, 3-го та 10 грудня

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/2021 та 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/2021 відбудеться 14 грудня поточного року.

Україну у єврокубках представлятимуть п'ять клубів. "Шахтар" у ранзі переможця Прем'єр-ліги має путівку до групового етапу Ліги чемпіонів. Володар срібних нагород УПЛ розпочне з третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. До Ліги Європи Україна делегуватиме три клуби. По одному клубу стартуватимуть із другого кваліфікаційного, третього кваліфікаційного та групового етапів відповідно.

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