Солсбері сьогодні оголосять очищеним від "Новачка"

Департамент навколишнього середовища у Великій Британії має сьогодні оголосити місто Солсбері чистим від речовини "Новачок", якою майже рік тому отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку Юлію.

Усього в місті очистили 12 обʼєктів. Все, що було заражене отрутою, утилізували. Останнім став будинок Скрипаля. У ньому розібрали й вилучили дах і гараж, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Press Association (PA).

Генерал-лейтенант Тай Урч, який керував операцією з очищення міста, зазначив, що вона була "найдовшою" подібною подією в британській історії. Вона тривала 355 днів, або 13 тисяч годин, зазначає Evening Standart.

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми. Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.