Сотні людей у Києві вийшли на Кліматичний марш

Фото: ГО "Екодія"

Організатори маршу передали представникам Міндовкілля та народним депутатам 10 вимог щодо того, в яких секторах і як саме варто скорочувати викиди парникових газів.

Як зазначають у ГО "Екодія", окрім символічного листа активісти надішлють і офіційне звернення з тими ж вимогами.

Цього року, окрім Києва, Кліматичний марш підтримав десяток українських міст: Харків, Львів, Дніпро, Миколаїв, Чорноморськ, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Кропивницький, Кам’янське, Слов’янськ. Також долучилися кілька селищ Івано-Франківської області. У цих населених пунктах відбулися різноманітні тематичні заходи: від уроків у школах до власних маршів.