Сотні людей у Києві вийшли на Кліматичний марш
Про це "Громадському" повідомив керівник відділу комунікацій ГО "Екодія" Валентин Пугачов.
На марш у Києві вийшла приблизно тисяча людей. Хода почалася на Михайлівській площі, продовжилась Майданом Незалежності, Європейською площею, а завершилася біля Верховної Ради.
Сотні людей у Києві вийшли на Кліматичний марш
Фото: ГО "Екодія"
Сотні людей у Києві вийшли на Кліматичний марш
Фото: ГО "Екодія"
Активісти закликали владу збільшити фінансування на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату тощо.
Окрім того, вимагали відмовитися від дотацій на вугільну сферу, закласти гроші на підвищення енергоефективності будівель і розвиток системи державного моніторингу якості повітря.
Сотні людей у Києві вийшли на Кліматичний марш
Фото: ГО "Екодія"
Сотні людей у Києві вийшли на Кліматичний марш
Фото: ГО "Екодія"
Сотні людей у Києві вийшли на Кліматичний марш
Фото: ГО "Екодія"
Організатори маршу передали представникам Міндовкілля та народним депутатам 10 вимог щодо того, в яких секторах і як саме варто скорочувати викиди парникових газів.
Як зазначають у ГО "Екодія", окрім символічного листа активісти надішлють і офіційне звернення з тими ж вимогами.
Цього року, окрім Києва, Кліматичний марш підтримав десяток українських міст: Харків, Львів, Дніпро, Миколаїв, Чорноморськ, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Кропивницький, Кам’янське, Слов’янськ. Також долучилися кілька селищ Івано-Франківської області. У цих населених пунктах відбулися різноманітні тематичні заходи: від уроків у школах до власних маршів.
Також марш підтримали полярники Національного антарктичного наукового центру на станції "Академік Вернадськи". Кажуть, в Антарктиді, "як ніде більше на планеті", можна побачити наслідки зміни клімату.
За останні 50 років середня температура на континенті зросла на 3⁰С, через що тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, а сама Антарктида "зеленіє".
Полярники вирішили сфотографуватись у літньому одязі, щоб підкреслити аномальність процесів, які відбуваються в унікальних екосистемах Антарктики.
Нагадаємо, що у 99 країнах відбулися демонстрації активістів, які вимагають негайно вжити заходів через зміни клімату
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