ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ неділю, 20 червня, в Україні зафіксували 323 нових випадки коронавірусу, 375 людей з Covid госпіталізували.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спад заражень на свята: в Україні виявили 323 випадки Covid
На Трійцю було госпіталізовано 375 осіб, одужало - 677 людей
Фото: Детектор медіа
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на МОЗ.
Серед 323 нових випадків - 15 дітей.
Протягом доби 16 хворих померли.
На Трійцю було госпіталізовано 375 осіб, одужало - 677 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (95) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.
МОЗ звітує, що за добу було зроблено 14098 тестів.
За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 229 846 осіб, хвороба забрала життя 52 032 українців.
Нагадаємо, що Україна опинилася на 4 місці в Європі за смертністю від COVID
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