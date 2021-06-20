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Україна опинилася на 4 місці в Європі за смертністю від COVID

За добу 18 червня у світі зареєстрували 354 470 випадків COVID-19.
Україна опинилася на 4 місці в Європі за смертністю від COVID Фото: Детектор медіа
Зокрема, в Бразилії – 81 574 випадки, в Індії – 58 588, в Колумбії – 28 734, повідомляє Worldometers.
 
Крім того, в Росії – 17 906 випадків, в Аргентині – 15 631.
 

Фотоскрін: Worldometers
 
Україна з 852 інфікуваннями знаходиться на 48 місці у світі між Канадою та Гондурасом. Серед європейських країн Україна сьома.
 
7 883 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 28 місці у світі і на 4 місці у Європі.
 
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20 06 2021 11:04
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