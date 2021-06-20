НОВИНИЗа добу 18 червня у світі зареєстрували 354 470 випадків COVID-19.
Фотоскрін: WorldometersПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна опинилася на 4 місці в Європі за смертністю від COVID
Фото: Детектор медіа
Зокрема, в Бразилії – 81 574 випадки, в Індії – 58 588, в Колумбії – 28 734, повідомляє Worldometers.
Крім того, в Росії – 17 906 випадків, в Аргентині – 15 631.
Фотоскрін: Worldometers
Україна з 852 інфікуваннями знаходиться на 48 місці у світі між Канадою та Гондурасом. Серед європейських країн Україна сьома.
7 883 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 28 місці у світі і на 4 місці у Європі.
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20 06 2021 11:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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