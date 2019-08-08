ПОЛІТИКА НОВИНИУ Киргизстані спецназ почав нову операцію затримання експрезидента Алмазбека Атамбаєва, підозрюваного в корупції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спецназ Киргизстану вдруге штурмував резиденцію експрезидента Атамбаєва
Силовики пробили ворота броньованою машиною
Алмазбек Атамбаєв. Фото: ktrk.kg
Автомобіль силовиків протаранив ворота будинку Атамбаєва і спецназ увійшов на територію. За ними пройшли бригади медиків і поліції, повідомляє LB.ua.
Ворота будинку вибили броньованою машиною.
"Радіо Свобода" зазначає, що прихильників Атамбаєва вивели поза територію будинку. Будівлю оточили співробітники поліції.
У зв'язку зі штурмом прихильники Атамбаєва скасували запланований на четвер мітинг у Бішкеку і вирушили до його резиденції в село Кой-Таш.
Нагадаємо, що під час затримання експрезидента Киргизстану отримали поранення десять осіб. Журналісту киргизького інформаційного агентства "24kg" поранено в передмісті Бішкека під час штурму будинку експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва.
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