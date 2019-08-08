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Спецназ Киргизстану вдруге штурмував резиденцію експрезидента Атамбаєва

Силовики пробили ворота броньованою машиною
У Киргизстані спецназ почав нову операцію затримання експрезидента Алмазбека Атамбаєва, підозрюваного в корупції.
Спецназ Киргизстану вдруге штурмував резиденцію експрезидента Атамбаєва Алмазбек Атамбаєв. Фото: ktrk.kg

Автомобіль силовиків протаранив ворота будинку Атамбаєва і спецназ увійшов на територію. За ними пройшли бригади медиків і поліції, повідомляє LB.ua.

Ворота будинку вибили броньованою машиною.

"Радіо Свобода" зазначає, що прихильників Атамбаєва вивели поза територію будинку. Будівлю оточили співробітники поліції.

У зв'язку зі штурмом прихильники Атамбаєва скасували запланований на четвер мітинг у Бішкеку і вирушили до його резиденції в село Кой-Таш.

Нагадаємо, що під час затримання експрезидента Киргизстану отримали поранення десять осіб. Журналісту киргизького інформаційного агентства "24kg" поранено в передмісті Бішкека під час штурму будинку експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва.

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