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ПОЛІТИКА

Спецоперація з порятунку наших громадян із Сектору Газа успішно завершена

10 грудня 2023, 19:41
Спецоперація з порятунку наших громадян із Сектору Газа успішно завершена
Фото: facebook.com idfonline
Евакуація відбувалась у кілька етапів.

Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України завершили операцію з порятунку українців із сектора Гази.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

Із небезпечної зони вдалося вивезти 315 людей: 304 українців, двох палестинців, девʼятьох громадян Молдови.

Серед врятованих ― двоє людей з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє людей, що координували українських воєнних розвідників.

Нагадаємо, бойовики Хамасу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та Хамасом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

сектор ГазаХамас: Ізраїль

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