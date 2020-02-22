CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтрімінговий сервіс HBO Max підтвердив вихід спецвипуску популярного серіалу «Друзі». Нова серія з'явиться на сервісі у травні разом з усіма попередніми 236 епізодами серіалу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спецвипуску серіалу «Друзі» бути: чекайте у травні
У спецвипуску знімуться ті ж самі головні актори
Актори серіалу "Друзі". Фото: kino-teatr.ua
У спецвипуску знімуться ті ж самі головні актори: Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї), Метью Перрі (Чендлер) та Девід Швіммер (Росс). Усі вони опублікували однакові пости в Instagram,передає "Громадське".
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