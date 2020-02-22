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Спецвипуску серіалу «Друзі» бути: чекайте у травні

У спецвипуску знімуться ті ж самі головні актори
Стрімінговий сервіс HBO Max підтвердив вихід спецвипуску популярного серіалу «Друзі». Нова серія з'явиться на сервісі у травні разом з усіма попередніми 236 епізодами серіалу.
Спецвипуску серіалу «Друзі» бути: чекайте у травні Актори серіалу "Друзі". Фото: kino-teatr.ua

У спецвипуску знімуться ті ж самі головні актори: Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї), Метью Перрі (Чендлер) та Девід Швіммер (Росс). Усі вони опублікували однакові пости в Instagram,передає "Громадське".

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22 02 2020 15:30
ТЕГИ: серіал
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