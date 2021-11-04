Том Голланд зіграє у новому серіалі злочинця з 24 особистостями

Сюжет серіалу засновано на реальній історії Біллі Міллігана, який страждав множинним розладом особистості, повідомляє "Укрінформ".

У 1970-х роках його звинуватили у низці пограбувань, згвалтувань та торгівлі наркотиками, однак на суді вдалося довести, що злочини скоювали 24 особистості, що жили у свідомості Міллігана.

Чоловіка відправили до психіатричної лікарні, де він пробув до 1988 року. Мілліган помер у грудні 2014 року у віці 59 років.

Його історія лягла в основу документального роману Даніела Кіза "Таємнича історія Біллі Міллігана".

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