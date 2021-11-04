ВІДПОЧИНОК НОВИНИАктор Том Голланд зіграє Біллі Міллігана у новому серіалі "Переповнена кімната" (The Crowded Room), що вийде на Apple TV+.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Том Голланд зіграє у новому серіалі злочинця з 24 особистостями
Сюжет серіалу засновано на реальній історії Біллі Міллігана
Фото: з вільних джерел
Сюжет серіалу засновано на реальній історії Біллі Міллігана, який страждав множинним розладом особистості, повідомляє "Укрінформ".
У 1970-х роках його звинуватили у низці пограбувань, згвалтувань та торгівлі наркотиками, однак на суді вдалося довести, що злочини скоювали 24 особистості, що жили у свідомості Міллігана.
Чоловіка відправили до психіатричної лікарні, де він пробув до 1988 року. Мілліган помер у грудні 2014 року у віці 59 років.
Його історія лягла в основу документального роману Даніела Кіза "Таємнича історія Біллі Міллігана".
Читайте також: Лише 18% глядачів додивилися до кінця новий фільм "Ірландець"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 04 2021 16:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Хмельниччина пропонує туристичний маршрут вихідного дня
- ВІДЕО Хот-доги на лаві: виверження вулкану в Ісландії стало центром незвичного туризму
- ФОТО В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"
No articles