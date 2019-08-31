Спікер Ради обіцяє, що депутати голосуватимуть за відбитком пальця
За його словами, спочатку в Раді треба запустити систему голосування "Рада-4", але вона хоч і має сенсорну кнопку, не здатна ідентифікувати конкретну особу, повідомляє "Громадське".
"Для того, щоб дійсно відійти від кнопкодавства та забути про таку ганебну практику, треба, щоб це була не лише сенсорна кнопка, а щоб це була саме кнопка, яка буде фіксувати індивідуальність того чи іншого народного депутата - а це відбиток пальця. Я думаю, що було б непогано. Зараз майже в кожному смартфоні є така функція", - сказав він.
Ймовірні терміни впровадження такого виду голосування Разумков назвати не зміг, але пообіцяв зробити все, аби це було "якомога швидше".
Він додав, що є проблеми із впровадженням системи "Рада-4".
"Зараз йшла мова лише про сенсорну кнопку, але вона не сертифікована. Ми про це говорили. Вона не передбачена регламентом, на неї не дає гарантію установа, яка її імплементувала. І фактично, вона вже 11 років знаходиться у сплячому режимі", - розповів він.
Нагадаємо, що сьогодні 30 серпня Президент подав законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.
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