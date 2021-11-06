Співробітникам Facebook дозволили працювати віддалено навіть після пандемії
Керівництво Facebook повідомило співробітникам, що "будь-хто, чиї обов'язки можуть виконуватися віддалено, може просити про віддалену роботу", повідомляє "Громадське".
Водночас у компанії уточнили, що їхня нова політика віддаленої роботи стосується лише співробітників Facebook, а не субпідрядників, яких залучають для модерації змісту постів у соцмережі та інших завдань.
Раніше генеральний директор Facebook Марк Цукерберг говорив, що половина із 60 тисяч співробітників компанії можуть працювати з дому протягом десяти років.
У службовій записці він також писав, що робота з дому зробила його "щасливішим і продуктивнішим", додавши, що це дало йому "більше простору для мислення" і дозволило "більше часу проводити з сім'єю".
Очікується, що офіси Facebook повністю відкриються в жовтні. Співробітники, які повернуться до офісу, працюватимуть за більш гнучким графіком: перебувати там потрібно буде щонайменше половину робочого часу.
Інші великі технологічні компанії, а саме Apple та Google, навпаки змінили пандемічні умови праці, порадивши співробітникам повернутися до офісів у найближчі місяці.
А ось в Amazon повідомили співробітникам, що вони повинні працювати в офісі принаймні три дні на тиждень, а конкретні дні визначатимуть керівні команди.
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