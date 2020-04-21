Співробітники музеїв проти відкриття до кінця карантину - звернення Ройтбурда до Степанова
Співробітники українських музеїв виступають проти початку роботи до скасування запроваджених обмежувальних заходів із недопущення поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у країні, пише "Інтерфакс-Україна".
Про це йдеться у зверненні до міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.
"Запровадження карантину стало ударом для музеїв. Але їх відкриття до кінця карантину може стати ще більшим ударом. У кожному залі музею мають перебувати доглядачі. Усі вони люди похилого віку, що, як правило, живуть у віддалених районах міст. Нині вони на самоізоляції. Якщо запускати музеї, особливо у великих містах, то це спричинить витрати на транспорт для доглядачів, що перевищують не лише їхні зарплати, а й те, що музеї могли б заробити в умовах обмеженої відвідуваності та неможливості проведення лекцій, екскурсій, дитячих програм та інших масових заходів. Крім того, не хотілося б ставити під удар їхнє здоров'я", - йдеться у зверненні.
Ройтбурд зазначив, що для невеликих музеїв у невеликих містах цієї проблеми, можливо, не існує. "Але в Києві, в Одесі, Львові, Дніпрі музеї до цього не готові. Я говорив із колегами з цих міст, і наші позиції повністю збіглися", - написав він.
"Музейна спільнота просить вас переглянути рішення про відкриття музеїв. Думаю, розумніше було залишити його на розсуд музеїв. Можливо, деякі музеї могли б відкритися в обмеженому режимі. У будь-якому разі, це має вирішувати кожен конкретний музей самостійно. Загалом у країні сьогодні відкривати музеї не можна", - йдеться у зверненні.
Як повідомлялося, Степанов уранці у вівторок повідомив, що Міністерство охорони здоров'я України винесе на найближче засідання Кабінету Міністрів питання щодо продовження карантину до 12 травня з пом'якшенням. "Це можуть бути, наприклад, прогулянки парками, але ці прогулянки мають бути чітко регламентовані щодо кількості людей і засобів індивідуального захисту, і в цій постанові будуть виставлені дуже чіткі критерії", - сказав він.
Степанов також повідомив, що МОЗ запропонує "відкрити для відвідувачів музеї, бібліотеки, але також із чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанцій, засобів індивідуального захисту і термоскринінгу на вході".
Нагадаємо, що карантин продовжать до 12 травня
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