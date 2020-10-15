CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДетективи НАБУ 13 жовтня повідомили про підозру директору приватної компанії (ТОВ) у співучасті в організації надання неправомірної вигоди колишньому посадовцю відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Справа "Енергоатому" і недобудованого сховища ядерного палива: НАБУ оголосило ще одну підозру
Витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 млрд грн. Однак об'єкт й досі не введено в експлуатацію.
Фото: nabu.gov.ua
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу НАБУ.
"Дії особи кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.2 ст. 369 КК України.
Таким чином, кількість задіяних у вчиненні злочину сягнула трьох осіб: у вересні про підозру повідомили народному депутату України VIII скликання та заступнику генерального директора відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом", - йдеться у повідомленні.
Слідство, зокрема, встановило, що у 2017 році посадовець відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із компанією, підконтрольною екснардепу, договір на 929 млн грн.
"Згідно з ним, ця компанія мала збудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 млрд грн. Однак об'єкт й досі не введено в експлуатацію.
Натомість упродовж 2017-2019 років посадовець "Енергоатому" безоплатно одержав від іншої компанії, очолюваної директором ТОВ, і також підконтрольної екснародному депутату, три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 млн грн, що, за версією слідства, є неправомірною вигодою", - пояснили в НАБУ.
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