Справа "Енергоатому" і недобудованого сховища ядерного палива: НАБУ оголосило ще одну підозру Витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 млрд грн. Однак об'єкт й досі не введено в експлуатацію.

Детективи НАБУ 13 жовтня повідомили про підозру директору приватної компанії (ТОВ) у співучасті в організації надання неправомірної вигоди колишньому посадовцю відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

Фото: nabu.gov.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу НАБУ. "Дії особи кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.2 ст. 369 КК України. Таким чином, кількість задіяних у вчиненні злочину сягнула трьох осіб: у вересні про підозру повідомили народному депутату України VIII скликання та заступнику генерального директора відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом", - йдеться у повідомленні. Слідство, зокрема, встановило, що у 2017 році посадовець відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із компанією, підконтрольною екснардепу, договір на 929 млн грн. "Згідно з ним, ця компанія мала збудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 млрд грн. Однак об'єкт й досі не введено в експлуатацію.



Читайте також: НАБУ Натомість упродовж 2017-2019 років посадовець "Енергоатому" безоплатно одержав від іншої компанії, очолюваної директором ТОВ, і також підконтрольної екснародному депутату, три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 млн грн, що, за версією слідства, є неправомірною вигодою", - пояснили в НАБУ.Читайте також: НАБУ оголосило підозру організатору розкрадання майна Нацгвардії

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