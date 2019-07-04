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Справа Гандзюк: Мангер розкритикував Порошенка за ймовірне звільнення Гордєєва

"Отже, голова ХОДА буде звільнений президентом не з причин професійної діяльності, а тому, що... купка "активістів" наполягла на цьому"
Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер засуджує намір президента Петра Порошенка звільнити голову Харківської ОДА Андрія Гордєєва через наполягання активістів.
Справа Гандзюк: Мангер розкритикував Порошенка за ймовірне звільнення Гордєєва Фото:Владислав Мангер

Він нагадав, що представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомили, що отримали запевнення Порошенка в тому, що відставка Гордєєва буде задоволена. Про це Мангер написав у неділю на своїй сторінці в Facebook, інформує "Українська правда".

"Отже, голова ХОДА буде звільнений президентом не з причин професійної діяльності, а тому, що... купка "активістів" наполягла на цьому", - обурюється Мангер.

"Потурати лише якійсь купці осіб, більшість з яких, я впевнений, Катерину навіть не знали, це, як мінімум, неправильно. Я не прихильник "Солідарності" – це очевидно. Але Ваше рішення навіть у мене, опозиціонера, викликає подив. Звільнити Гордєєва лише з примусу спільноти "ХЗКГ?" – це зрада людини, яка вірно Вам служила!", - звернувся він до Порошенка.

Мангер також вважає, що своїм рішенням президент дав можливість "будь-якому угрупованню, що називає себе "активістами", вирішувати питання державного значення, призначати свою владу і впливати на уряд".

"Якщо ми будемо продовжувати слідувати подібним методам, нам ніколи не побудувати міцну державу, в якій буде комфортно жити всім, а не тільки тим, хто більш горлатий, нахабний і безпринципний", - написав голова облради.

Нагадаємо, що голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку на ім'я президента України Петра Порошенка.

Раніше адвоката родини Гандзюк Євгенію Закревську видалили з процесу щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

 

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07 04 2019 14:30
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