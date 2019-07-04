Справа Гандзюк: Мангер розкритикував Порошенка за ймовірне звільнення Гордєєва

"Отже, голова ХОДА буде звільнений президентом не з причин професійної діяльності, а тому, що... купка "активістів" наполягла на цьому"

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер засуджує намір президента Петра Порошенка звільнити голову Харківської ОДА Андрія Гордєєва через наполягання активістів.

Він нагадав, що представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомили, що отримали запевнення Порошенка в тому, що відставка Гордєєва буде задоволена. Про це Мангер написав у неділю на своїй сторінці в Facebook, інформує "Українська правда".

"Отже, голова ХОДА буде звільнений президентом не з причин професійної діяльності, а тому, що... купка "активістів" наполягла на цьому", - обурюється Мангер.

"Потурати лише якійсь купці осіб, більшість з яких, я впевнений, Катерину навіть не знали, це, як мінімум, неправильно. Я не прихильник "Солідарності" – це очевидно. Але Ваше рішення навіть у мене, опозиціонера, викликає подив. Звільнити Гордєєва лише з примусу спільноти "ХЗКГ?" – це зрада людини, яка вірно Вам служила!", - звернувся він до Порошенка.

Мангер також вважає, що своїм рішенням президент дав можливість "будь-якому угрупованню, що називає себе "активістами", вирішувати питання державного значення, призначати свою владу і впливати на уряд".

"Якщо ми будемо продовжувати слідувати подібним методам, нам ніколи не побудувати міцну державу, в якій буде комфортно жити всім, а не тільки тим, хто більш горлатий, нахабний і безпринципний", - написав голова облради.

Нагадаємо, що голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку на ім'я президента України Петра Порошенка.

Раніше адвоката родини Гандзюк Євгенію Закревську видалили з процесу щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.