Сполучені штати Америки мають високу впевненість у достовірності заяви України про використання американської системи ППО Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети "Кинджал".

Згідно з джерелом, США впевнені в точності заяви України про те, що вона використовувала американську систему протиповітряної оборони Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети.

Про це повідомило CNN.

Система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, проте її здатність зупиняти гіперзвукові ракети з повітря до минулого тижня була суто теоретичною.

Українське перехоплення продемонструвало цю здатність у реальному світі — те, що в Пентагоні розглядалося як серйозна подія, пише видання.

Заява України про перехоплення викликала дебати в Пентагоні наприкінці минулого тижня.

Путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та заявляв, що вона здатна подолати всі існуючі системи ППО в світі.

Виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним для росії і санкції лише ускладнили цей процес.

рф наполягала на тому, що якби вона використала гіперзвукову балістичну ракету, те, по чому вона стріляла, то ракета неодмінно попала б в ціль. Це перехоплення поставило ці заяви під сумнів.

Той факт, що перехоплення здійснив український екіпаж, який пройшов підготовку в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, ще більше порадувало Пентагон, додало джерело, назвавши це значним поверненням інвестицій.

Перехоплення також, імовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії, піднімаючи питання про те, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам, додало джерело.