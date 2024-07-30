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США пропонують Україні проводити реформи, а не збільшувати податки – Пріцкер

30 липня 2024, 12:51
США пропонують Україні проводити реформи, а не збільшувати податки – Пріцкер
Спецпредставниця США вважає, що Україні потрібно інвестувати в агросектор та ресурси.

Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби з сірими ринками.

Про це спеціальна представниця Пенні Пріцкер під час брифінгу в Києві.

Уряду України вирішувати, звідки брати доходи, вона ж із послом США Бріджит Брінк пропонувала зосередитися не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із сірими ринками.

"У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", – сказала спец представниця. 

Пріцкер додала, що пропонувала реформу митниці шляхом цифровізації, що дало б змогу запобігти будь-якій корупції.

"На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу", – сказала вона. 

За її словами, в України є величезні ринки, які просто не працюють легально, потрібно проводити роботу та виводити їх з тіні. Україна не отримує величезних грошей на контрабанді, тільки через контрабанду техніки Apple Україна не отримує щороку по півмільярда дроларі.. Є також сірі ринки тютюну, алкоголю, електроніки.

"Влада повинна інвестувати в український агарний сектор, адже  Україна годує 400 млн осіб у світі, а має можливість годувати 600 млн", - сказала Пріцкер. 

Також в України є велика кількість ресурсів і влада має інвестувати чи допомагати їх видобувати.

Крім того, в Україні є фундамент для розвитку стратегічної інфраструктури, такої як енергетичний сектор, будівництво, транспорт та логістика, технології та оборонна промисловість.

Нагадаємо, що вчора, 29 липня, до Києва прибула спецпредставниця США Пріцкер.

 

Спецпредставник СШАреформи

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