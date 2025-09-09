Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європарламент закликає Україну прискорити реформи для членства в ЄС

09 вересня 2025, 18:02
Європарламент закликає Україну прискорити реформи для членства в ЄС
Фото: reuters.com
Євродепутати закликали Київ активізувати реформи у сфері верховенства права, судової системи та державного управління, а також удосконалити відбір до судових і антикорупційних органів.

Депутати Європейського парламенту закликали уряд України продовжувати впровадження реформ, необхідних для майбутнього членства в ЄС, а також посилити боротьбу з корупцією.

Резолюцію, підготовлену на основі звіту комітету з закордонних справ ЄП щодо зусиль України на тлі війни росії, ухвалили 418 голосами "за", 135 — "проти" та 41 — "утримався". Депутати підтвердили відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, наголосивши, що будь-яке мирне рішення має враховувати волю українського народу.

Євродепутати закликали Київ активізувати реформи у сфері верховенства права, судової системи та державного управління, а також удосконалити відбір до судових і антикорупційних органів. Вони підкреслили, що прогрес у цих сферах має вирішальне значення не лише для членства в ЄС, а й для економічної стабільності та відновлення країни.

Парламент також закликав Європейську комісію відкрити переговорні кластери для якнайшвидшого просування заявки України на членство за умови продовження реформ та дотримання правил ЄС.

Депутати висловили стурбованість щодо зміни позиції США під час агресивної війни Росії та підкреслили, що ЄС і держави-члени мають залишатися стратегічними союзниками України, підтримуючи її боротьбу за суверенітет і мир.

Нагадаємо, переговори про вступ України до ЄС досі блокує Угорщина, однак Литва запропонувала почати технічний процес на рівні 26 країн-членів. Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтримує продовження переговорів, а Україна очікує рішення ЄС найближчим часом. Віцепрем’єр Тарас Качка повідомив, що Україна завершила перевірку законодавства на відповідність нормам ЄС і залишився лише аграрний кластер.

корупціяЄвропарламентреформичленство ЄСвійна в Україні

Останні матеріали

План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється