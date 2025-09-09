Європарламент закликає Україну прискорити реформи для членства в ЄС

Євродепутати закликали Київ активізувати реформи у сфері верховенства права, судової системи та державного управління, а також удосконалити відбір до судових і антикорупційних органів.

Депутати Європейського парламенту закликали уряд України продовжувати впровадження реформ, необхідних для майбутнього членства в ЄС, а також посилити боротьбу з корупцією.

Резолюцію, підготовлену на основі звіту комітету з закордонних справ ЄП щодо зусиль України на тлі війни росії, ухвалили 418 голосами "за", 135 — "проти" та 41 — "утримався". Депутати підтвердили відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, наголосивши, що будь-яке мирне рішення має враховувати волю українського народу.

Євродепутати закликали Київ активізувати реформи у сфері верховенства права, судової системи та державного управління, а також удосконалити відбір до судових і антикорупційних органів. Вони підкреслили, що прогрес у цих сферах має вирішальне значення не лише для членства в ЄС, а й для економічної стабільності та відновлення країни.

Парламент також закликав Європейську комісію відкрити переговорні кластери для якнайшвидшого просування заявки України на членство за умови продовження реформ та дотримання правил ЄС.

Депутати висловили стурбованість щодо зміни позиції США під час агресивної війни Росії та підкреслили, що ЄС і держави-члени мають залишатися стратегічними союзниками України, підтримуючи її боротьбу за суверенітет і мир.

Нагадаємо, переговори про вступ України до ЄС досі блокує Угорщина, однак Литва запропонувала почати технічний процес на рівні 26 країн-членів. Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтримує продовження переговорів, а Україна очікує рішення ЄС найближчим часом. Віцепрем’єр Тарас Качка повідомив, що Україна завершила перевірку законодавства на відповідність нормам ЄС і залишився лише аграрний кластер.