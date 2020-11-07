Стало відомо, коли запустять електронні лікарняні

Електронні лікарняні планують запустити в тестовому режимі в серпні

Міністерство охорони здоров'я планує в серпні запустити в тестовому режимі електронні лікарняні. Зараз систему електронних лікарняних тестують у більш ніж 700 лікарнях.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, лікарі повинні завершити тестування системи протягом 1-2 тижнів.

"У серпні ми плануємо запустити цю систему. Спочатку вона буде працювати в тестовому режимі - будуть і електронні і звичайні лікарняні. В майбутньому ми досить швидко перейдемо на електронний реєстр лікарняних", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що лікарі будуть заповнювати лікарняні в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду.

"Лікар зможе відразу заповнити і з допомогою електронного підпису підписати цей лікарняний", - уточнив міністр.

Також Степанов заявив, що дана система дозволить знизити ризик фальсифікацій у даній сфері, а також дозволить заощадити кошти, які використовувалися на закупівлю паперових лікарняних.

"Щорічно МОЗ купував ці листки непрацездатності на більш ніж 4 млн гривень. Це недоречно", - уточнив він.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 11 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав.