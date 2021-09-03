Станіслав Асєєв, "Атлантида" та вистава Verba: назвали лауреатів Шевченківської премії-2021
У номінації "Література" перемогла Оксана Луцишина із книжкою "Іван і Феба", повідомляє "Громадське". Події роману розгортаються в останні роки радянської влади й у перші роки української незалежності.
Журналіст Станіслав Асєєв переміг у номінації "Публіцистика та журналістика" з книжкою "В ізоляції". Асєєв пише про своє перебування в полоні в окупованому Донецьку впродовж 28 місяців.
У номінації "Кіномистецтво" переміг фільм "Атлантида" Валентина Васяновича. У стрічці йдеться про життя на Донбасі після перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій.
У номінації "Візуальне мистецтво" перемогла відеопроєкція та фотоінсталяція "Випробування смертю" Бориса Михайлова.
У категорії "Музичне мистецтво" лауреатом премії стало музичне агентство "Ухо" з циклом 2Архітектура голосу". У проєкті брали участь Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула.
Вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка перемогла у номінації "Театральне мистецтво". Автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф - Сергій Маслобойщиков, художниця з костюмів - Наталія Рудюк, композитор - Олександр Бегма.
Урочиста церемонія нагородження переможців має відбутися у травні у місті Канів.
Нагадаємо, що премію імені Леся Курбаса присудили режисеру Дмитру Богомазову за постановку "Украдене щастя".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини
- ФОТО В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років
- ФОТО Казкові скульптури митця з Тернопільщини приваблюють туристів
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"