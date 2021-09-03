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Станіслав Асєєв, "Атлантида" та вистава Verba: назвали лауреатів Шевченківської премії-2021

Церемонія нагородження відбудеться у травні в Каневі
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2021 року.
Станіслав Асєєв, "Атлантида" та вистава Verba: назвали лауреатів Шевченківської премії-2021 Фото: з вільних джерел

У номінації "Література" перемогла Оксана Луцишина із книжкою "Іван і Феба", повідомляє "Громадське". Події роману розгортаються в останні роки радянської влади й у перші роки української незалежності.

Журналіст Станіслав Асєєв переміг у номінації "Публіцистика та журналістика" з книжкою "В ізоляції". Асєєв пише про своє перебування в полоні в окупованому Донецьку впродовж 28 місяців.

У номінації "Кіномистецтво" переміг фільм "Атлантида" Валентина Васяновича. У стрічці йдеться про життя на Донбасі після перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій.

У номінації "Візуальне мистецтво" перемогла відеопроєкція та фотоінсталяція "Випробування смертю" Бориса Михайлова.

У категорії "Музичне мистецтво" лауреатом премії стало музичне агентство "Ухо" з циклом 2Архітектура голосу". У проєкті брали участь Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула.

Вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка перемогла у номінації "Театральне мистецтво". Автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф - Сергій Маслобойщиков, художниця з костюмів - Наталія Рудюк, композитор - Олександр Бегма.

Урочиста церемонія нагородження переможців має відбутися у травні у місті Канів.

Нагадаємо, що премію імені Леся Курбаса присудили режисеру Дмитру Богомазову за постановку "Украдене щастя".

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09 03 2021 14:37
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