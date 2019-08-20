Стефанчук може бути віце-спікером і представником президента в Раді одночасно, - Разумков

"Але давайте почекаємо, і за голову Верховної Ради, і за першого заступника голови Верховної Ради буде голосувати зал парламенту"

Обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук може одночасно обіймати посади представника президента у Верховній Раді і першого віце-спікера парламенту.

"Наскільки я пам'ятаю, потрібно подивитися більш детально, але одне іншому не суперечить: він може бути і першим віце-спікером, і представником президента у Верховній Раді", - заявив глава партії Дмитро Разумков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас, Разумков підкреслив, що партія запропонувала посаду віце-спікера Ради "іншим політичним силам, які не входять до більшості".

Нагадаємо, що партія Святослава Вакарчука "Голос", за даними ЗМІ, відмовилася від посади віце-спікера. Інформацію підтвердив заступник глави партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

Раніше, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляє, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере всі міністерські крісла.