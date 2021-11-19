Стефанчук відкрив Раду, в залі – 116 депутатів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відкрив пленарне засідання парламенту.

У сесійній залі зареєстровано 116 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", — сказав спікер.

Засідання у п’ятницю розпочнеться з години запитань до уряду. Народні депутати заслухають уряд про стан охорони кордону з Білоруссю та протидію потенційній кризі на кордоні з нелегальними мігрантами.

Після цього парламентарії мають намір схвалити проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці держави.

Планується також розгляд проєкту постанови №6135 "Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав дітей – Державної служби України у справах дітей".

У першому читанні депутати розглянуть законопроєкт №6060 "Про внесення змін до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" щодо підприємств водопровідно-каналізаційного господарства".

Проєкт закону №4358 "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну" розглядатиметься у другому читанні.

Порядок денний також передбачає розгляд президентського законопроєкту №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей".

У другому читанні депутати мають намір розглянути проєкти законів №4564 щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та №5831 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Серед питань порядку денного - законопроєкти №5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті" та 5526 "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо спорту ветеранів України".