Степанов обговорив з мерами міст ситуацію з карантином: про що домовились

"Важливо, щоб заходи, які пропонуємо, виконувались. Крім того, контроль покладений саме на місцеву владу"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вчора провів нараду з мерами обласних центрів щодо ситуації з коронавірусом та дотримання карантинних вимог. Розмова тривала 2,5 години.

Про що домовились, він розповів на брифінгу, передає РБК - Україна.

За його словами, головною метою було прибрати "будь-які політичні речі".

"Важливо, щоб заходи, які пропонуємо, виконувались. Крім того, контроль покладений саме на місцеву владу. Ми домовились по багатьма позиціям. Я готовий сам ініціювати ці зміни в постанову уряду", - зазначив він.

В свою чергу, мери міст, за словами Степанова, підтримали, що повинні не проводити зараз масові заходи, що треба контроль на транспорті, на ринках.

Вони запропонували інший режим роботи шкіл або дитячих садочків.

"Ми готові це підтримувати", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, що кількість жертв від пов'язаних із вірусом захворювань у світі становить 923 тис. 883 проти 920 тис. 231 добою раніше, вилікувалися 19,5 млн.