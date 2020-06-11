CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже наступними вихідними", - наголосив міністр.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Степанов: Пропонуємо ввести карантин вихідного дня з 14 листопада
За його словами, це дозволить розірвати ланцюжок передання коронавірусу через відсутність спілкування людей один з одним
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
В Україні планується введення карантину вихідного дня орієнтовно з 14 листопада, працювати буде тільки критична інфраструктура, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Коли ми говоримо про протиепідемічні заходи, звичайно, дивимося на ситуацію, яка у нас є. І ми чітко розуміємо, що ми не в змозі ввести повний локдаун, на який пішли деякі європейські країни - не на два, не на три тижні. Тому необхідно ввести такий жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто на суботу-неділю. Це коли залишаться працювати тільки продуктові магазини і аптеки і, звичайно, транспорт. Тобто все те, що стосується критичної інфраструктури", - заявив Степанов в ефірі ток -шоу "Право на владу" в четвер увечері.
За його словами, це дозволить розірвати ланцюжок передання коронавірусу через відсутність спілкування людей один з одним.
"Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже наступними вихідними", - наголосив міністр.
Нагадаємо, що після низки антирекордів, в Україні 6 листопада станом на 9:00 зафіксовано 9 721 нових випадок коронавірусної хвороби COVID-19
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 11 2020 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Індонезії знайшли рідкісне поховання віком майже 8 тисяч років
- ФОТО На Луганщині черговий підпал: детонують снаряди, вогонь підступає до електропідстанцій
- ВІДЕО У Швеції стартує Нобелівський тиждень
No articles