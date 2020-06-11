Степанов: Пропонуємо ввести карантин вихідного дня з 14 листопада

"Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже наступними вихідними", - наголосив міністр.

В Україні планується введення карантину вихідного дня орієнтовно з 14 листопада, працювати буде тільки критична інфраструктура, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говоримо про протиепідемічні заходи, звичайно, дивимося на ситуацію, яка у нас є. І ми чітко розуміємо, що ми не в змозі ввести повний локдаун, на який пішли деякі європейські країни - не на два, не на три тижні. Тому необхідно ввести такий жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто на суботу-неділю. Це коли залишаться працювати тільки продуктові магазини і аптеки і, звичайно, транспорт. Тобто все те, що стосується критичної інфраструктури", - заявив Степанов в ефірі ток -шоу "Право на владу" в четвер увечері.

За його словами, це дозволить розірвати ланцюжок передання коронавірусу через відсутність спілкування людей один з одним.

"Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже наступними вихідними", - наголосив міністр.