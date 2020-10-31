Степанов просить Раду підтримати штрафи за відсутність масок

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов просить народних депутатів підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.

До парламентарів він звернувся на брифінгу 31 жовтня, повідомляє "Громадське".

"Розуміючи, що в нас достатньо хромає система контролю, ще в липні урядом був поданий законопроєкт до Верховної Ради щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок", — нагадав Степанов.

За його словами, у проєкті закону визначена сума штрафу за не носіння масок у відповідних закладах та спорудах. Він складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

За словами Степанова, законопроєкт передбачає, що контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

Як уточнив очільник МОЗ, цей законопроєкт Рада ще не розглянула. Тому він цього тижня звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова, а тепер ще й до депутатів — просить нарешті підтримати і проголосувати на наступному пленарному тижні цей законопроєкт, щоб він вступив у дію.

Міністр назвав цю урядову ініціативу "дуже необхідною в цей час, коли в нас таке стрімке зростання COVID". Додає цей законопроєкт свого часу розробили в Міністерстві юстиції, але для МОЗ він "дуже важливий".

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