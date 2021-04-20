Степанов сказав, коли українцям очікувати на новий спалах COVID-19

Поки у МОЗ не знають, наскільки зростуть показники захворюваності - все залежатиме від пересування людей країною

Новий спалах коронавірусної хвороби в Україні можливий за два-три тижні після великодніх свят.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в етері телеканалу "Україна 24", зазначає "Громадське".

Водночас він зазначив, що поки у МОЗ не знають, наскільки зростуть показники захворюваності - все залежатиме від пересування людей країною.

"Потрібно буде подивитися, як минуть свята, тому що там низка свят до 10 травня. Вона супроводжується підвищенням мобільності населення, люди будуть їздити по країні, спілкуватися одне з одним", - каже Степанов.

За словами міністра, нині в Україні вже минув пік третьої хвилі пандемії. Так, кількість хворих минулого тижня була загалом на 14 тисяч менша, ніж позаминулого.

"Далі будемо йти на зниження кількості захворілих, але це не означає, що потрібно розслаблятися", - додав Степанов.

На великодні свята загальнонаціональний локдаун в Україні запроваджувати не збираються.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко анонсував, що на великодні свята в столиці вживатимуть додаткових протиепідемічних заходів. Їх мають оприлюднити до Великодня.

Нагадаємо, що Львів готує карантинні заходи на Великдень. Карантин у Львові не буде ослаблений на Великдень, свято відзначатимуть з урахуванням обмежень. На сьогодні місцева влада готує відповідний протокол.