Степанов заявляє про третю COVID-хвилю в Україні
Як передає кореспондент "Укрінформу", про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
"За тиждень загалом на COVID-19 захворіло 54 666 осіб. Ми бачимо зростання, якщо порівняти з позаминулим тижнем, коли було трохи понад 44 тисяч, майже на 10 тисяч", - сказав міністр.
За даними МОЗ, за минулий тиждень було проведено 373,5 тис. тестувань на виявлення антигену до COVID-19.
Також, за словами Степанова, в Україні, як і в інших країнах світу, спостерігається зростання кількості госпіталізованих через COVID-19. Так, на понеділок, 8 березня, в лікарнях перебували 26 525 осіб. "Ми можемо констатувати, що у всьому світ та в Україні почалася третя хвиля пандемії", - сказав він.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
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