Степанов заявляє про третю COVID-хвилю в Україні

"Ми бачимо зростання, якщо порівняти з позаминулим тижнем, коли було трохи понад 44 тисяч, майже на 10 тисяч", - сказав міністр

Міністерство охорони здоров'я фіксує зростання захворюваності на COVID-19. За тиждень на коронавірус захворіли 54 666 осіб, що на 10 тис. більше, ніж попереднього тижня.

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"За тиждень загалом на COVID-19 захворіло 54 666 осіб. Ми бачимо зростання, якщо порівняти з позаминулим тижнем, коли було трохи понад 44 тисяч, майже на 10 тисяч", - сказав міністр.

За даними МОЗ, за минулий тиждень було проведено 373,5 тис. тестувань на виявлення антигену до COVID-19.

Також, за словами Степанова, в Україні, як і в інших країнах світу, спостерігається зростання кількості госпіталізованих через COVID-19. Так, на понеділок, 8 березня, в лікарнях перебували 26 525 осіб. "Ми можемо констатувати, що у всьому світ та в Україні почалася третя хвиля пандемії", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19