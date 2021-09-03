Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Степанов заявляє про третю COVID-хвилю в Україні

"Ми бачимо зростання, якщо порівняти з позаминулим тижнем, коли було трохи понад 44 тисяч, майже на 10 тисяч", - сказав міністр
Міністерство охорони здоров'я фіксує зростання захворюваності на COVID-19. За тиждень на коронавірус захворіли 54 666 осіб, що на 10 тис. більше, ніж попереднього тижня.
Степанов заявляє про третю COVID-хвилю в Україні Фото: МОЗ

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"За тиждень загалом на COVID-19 захворіло 54 666 осіб. Ми бачимо зростання, якщо порівняти з позаминулим тижнем, коли було трохи понад 44 тисяч, майже на 10 тисяч", - сказав міністр.

За даними МОЗ, за минулий тиждень було проведено 373,5 тис. тестувань на виявлення антигену до COVID-19.

Також, за словами Степанова, в Україні, як і в інших країнах світу, спостерігається зростання кількості госпіталізованих через COVID-19. Так, на понеділок, 8 березня, в лікарнях перебували 26 525 осіб. "Ми можемо констатувати, що у всьому світ та в Україні почалася третя хвиля пандемії", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 03 2021 12:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.