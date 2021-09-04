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Стерненка звільнили із СІЗО

Тепер він буде під цілодобовим домашнім арештом
Колишньому очільнику одеського осередку "Правого сектора" Сергію Стерненку обрали новий запобіжний захід на час розгляду апеляції у його справі - призначили цілодобовий домашній арешт. До цього він був у СІЗО.
Стерненка звільнили із СІЗО Фото: Вікіпедія

Про це "Громадському" у коментарі повідомив адвокат Стерненка Масі Найєм.

Він зазначив, що його підзахисного звільнили з-під варти в залі суду.

"Сьогодні він має до 22 опинитися за адресою, яка вказана в ухвалі. Там він перебуватиме на час дії запобіжного - 2 місяці. Якщо будуть інші засідання, він має попереджати слідство та отримувати дозвіл на виїзд", - каже адвокат. 

У Telegram-каналі Стерненка зазначається, що так само змінили запобіжний захід Руслану Демчуку, який також проходить у цій справі як обвинувачений.

Апеляцію на вирок Стерненка мають розглянути 16 квітня.

Про справу

23 лютого Приморський районний суд Одеси засудив ексочільника одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Нині справу розглядає апеляційний суд і до його вироку Стерненко перебуватиме під запобіжним.

Ця справа стосується викрадення й катування керівника одеського осередку проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича у квітні 2015 року.

Зокрема, Стерненку закидали розбійний напад, викрадення людини, а також незаконне зберігання вогнепальної зброї. Суд визнав активіста винним за всіма трьома статтями Кримінального кодексу. Але покарання призначили за двома статтями - про розбійний напад і зберігання зброї. Покарання за викрадення людини не дали, оскільки закінчився термін притягнення до кримінальної відповідальності.

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09 04 2021 16:01
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