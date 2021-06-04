Російську мову позбавили статусу регіональної у Запорізькій області

Суд 24 березня визнав протиправним та нечинним рішення Запорізької облради від 2012 року про статус російської мови як регіональної

Запорізький окружний адміністративний суд скасував рішення Запорізької облради про регіональну мову - з 2012 року цей статус мала російська мова.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, також про це йдеться у рішенні суду, пише "Громадське".

Суд 24 березня визнав протиправним та нечинним рішення Запорізької облради від 2012 року про статус російської мови як регіональної. Рішення набуде чинності з 23 квітня після того, як завершиться термін подання апеляційної скарги.

Тепер на сесіях, робочих засіданнях депутатських комісій, у діловому листуванні депутати та співробітники виконавчого апарату Запорізької обласної ради повинні використовувати лише українську мову.

Аналогічне рішення наприкінці грудня ухвалив суд для Одеської області.

Читайте також: Для отримання українського громадянства треба буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1