Російську мову позбавили статусу регіональної у Запорізькій області
Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, також про це йдеться у рішенні суду, пише "Громадське".
Суд 24 березня визнав протиправним та нечинним рішення Запорізької облради від 2012 року про статус російської мови як регіональної. Рішення набуде чинності з 23 квітня після того, як завершиться термін подання апеляційної скарги.
Тепер на сесіях, робочих засіданнях депутатських комісій, у діловому листуванні депутати та співробітники виконавчого апарату Запорізької обласної ради повинні використовувати лише українську мову.
Аналогічне рішення наприкінці грудня ухвалив суд для Одеської області.
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