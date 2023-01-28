Він закликає зупинити війну

Відомий письменник Стівен Кінг звернувся до росії та її президента володимира путіна із закликом зупинити війну. Про це він написав у своєму Twitter.

"Заради Бога, росія, зупиніть цю безглузду війну в Україні. Зупинити бомбардування беззбройних мирних жителів. путін повинен піти", - написав він.

Зазначимо, що Стівен Кінг раніше неодноразово висловлювався на підтримку України.

Нагадаємо, що 2020 року український студент Валентин Лавренюк підписав контракт зі Стівеном Кінгом, викупивши за 1 долар права на екранізацію його оповідання "Велотренажер" 2008 року.