Столтенберг закликає надати Україні більше зброї

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав союзників активніше постачати Україні зброю, щоб українські військові могли отримати перевагу над російськими загарбниками на полі бою.

Про це пише Радіо Свобода.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ під час візиту до Берліна закликав членів військового альянсу не припиняти підтримку України у боротьбі з російським вторгненням.

"Зброя українцям потрібна, щоб залишатися сильними на полі бою сьогодні, і щоб вони могли бути сильними за столом переговорів завтра", - заявив Столтенберґ.

Після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем генсек високо оцінив внесок країни у підтримку України і згадав про поставки бойових машин піхоти, танків і сучасних систем ППО.

"Ці внески допомагають Україні захистити свою свободу і гарантувати безпеку Європи", - додав генсек НАТО.

Він також похвалив уряд Шольца за збільшення витрат на оборону та розміщення військ в інших країнах НАТО, включаючи Литву і Словаччину.

"Агресія росії в Україні і рішення москви про вихід із договорів про контроль над озброєннями в останні роки є зразком безрозсудної поведінки і робить світ більш небезпечним, підриваючи безпеку в Європі", - зауважив Столтенберг.

Крім того, уряд Німеччини створив спецфонд на €100 млн після російського вторгнення в Україну, щоб посилити і модернізувати власну армію.

Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США.

Раніше Столтенберг пояснив, якої зброї потребує Україна.