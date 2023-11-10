Столтенберг закликає надати Україні більше зброї
Про це пише Радіо Свобода.
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ під час візиту до Берліна закликав членів військового альянсу не припиняти підтримку України у боротьбі з російським вторгненням.
"Зброя українцям потрібна, щоб залишатися сильними на полі бою сьогодні, і щоб вони могли бути сильними за столом переговорів завтра", - заявив Столтенберґ.
Після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем генсек високо оцінив внесок країни у підтримку України і згадав про поставки бойових машин піхоти, танків і сучасних систем ППО.
"Ці внески допомагають Україні захистити свою свободу і гарантувати безпеку Європи", - додав генсек НАТО.
Він також похвалив уряд Шольца за збільшення витрат на оборону та розміщення військ в інших країнах НАТО, включаючи Литву і Словаччину.
"Агресія росії в Україні і рішення москви про вихід із договорів про контроль над озброєннями в останні роки є зразком безрозсудної поведінки і робить світ більш небезпечним, підриваючи безпеку в Європі", - зауважив Столтенберг.
Крім того, уряд Німеччини створив спецфонд на €100 млн після російського вторгнення в Україну, щоб посилити і модернізувати власну армію.
Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США.
Раніше Столтенберг пояснив, якої зброї потребує Україна.