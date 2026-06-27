Стубб підписав закон, що дозволяє зберігати ядерну зброю

Документ дозволяє ввезення, транзит і зберігання ядерної зброї на території країни.

Президент Фінляндії Александр Стубб підписав зміни до закону про ядерну енергетику, які дозволяють ввезення, транзит і зберігання ядерної зброї на території країни.

Про це повідомив парламент Фінляндії.

Закон набуде чинності 1 липня та скасує чинну заборону на ввезення, транспортування і зберігання ядерної зброї.

Зміни були ухвалені в межах адаптації фінського законодавства до стандартів НАТО після вступу країни до Альянсу у 2023 році та на тлі повномасштабної війни росії проти України.

Уряд Фінляндії наголошує, що закон посилює потенціал ядерного стримування НАТО та обороноздатність країни.

"Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо повне використання ядерних засобів стримування НАТО для захисту країни", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Водночас у фінському уряді підкреслили, що ухвалення закону не означає автоматичного розміщення ядерної зброї на території країни. Він лише створює для цього правові підстави, якщо таке рішення буде необхідним з огляду на безпекову ситуацію або союзницькі зобов'язання в межах НАТО.