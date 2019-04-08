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Студентка під час археологічних розкопок в Перу знайшла давню неушкоджену статуетку

Крім того, відкриття Кулідж стало незвичайним ще і через відсутність інших об'єктів поблизу
Студентка із американського Гарварда Керолайн Кулідж, під час археологічних розкопок в Сан-Хосе-де-Моро, Перу, виявила рідкісну неушкоджену статуетку.
Студентка під час археологічних розкопок в Перу знайшла давню неушкоджену статуетку Фото:thehistoryblog.com

Студентка проводила розкопки в Перу в рамках річної програми з археології, коли побачила, як маленьке обличчя дивиться на неї крізь землю, повідомляє The History Blog.

Як повідомляється, так археологи виявили неушкоджену статуетку в первозданному стані, перший повний керамічний артефакт в цьому сезоні розкопок. Статуетка датується перехідним періодом між занепадом культури Моче і зростанням культур Ламбек, тобто близько 1000 років тому.

Крім того, відкриття Кулідж стало незвичайним ще і через відсутність інших об'єктів поблизу.

"Як правило, цей тип артефакту буває включений в поховання, але поруч з ним не було знайдено ніяких поховань", - сказала вона.

Археологи вважають, що статуетка символізує поширений в ті часи по всьому світу культ родючості.

За словами Кулідж, вона буде вивчати його склад і буде порівнювати його з аналогічними знахідками, виявленими в останні роки на цьому місці, щоб визначити "його культурну значимість і те, як він вписується в хронологію регіону".

Нагадаємо, що у затоці Абу-Кір, неподалік від гирла Нілу, вперше виявили торговий корабель древніх єгиптян, існування якого історики століттями ставили під сумнів.

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