Субсидію у грошовій формі отримають 3,5 мільйона громадян, - Мінсоцполітики

В уряді готуються до запровадження ще одного способу виплати субсидій, який діятиме паралельно з анонсованою раніше монетизацією

У Міністерстві соціальної політики України уточнили кількість отримувачів субсидії, які отримають таку державну допомогу у грошовій формі. Так, за даними уряду, ця кількість становить 3,5 мільйони осіб.

На виплату субсидії "живими грошима" у березні 2019 року передбачено 5,66 мільярда гривень, повідомляє "Громадське". 17 січня стало відомо, що в уряді готуються до запровадження ще одного способу виплати субсидій, який діятиме паралельно з анонсованою раніше монетизацією. Так, там пропонують виплачувати субсидії готівкою. "Це ті домогосподарства, які оформили субсидію до 31 грудня 2018 року. Ну власне там не 4 мільйони, а трішки менше ніж 4 мільйони, адже це була округлена цифра, яку ми прогнозували, коли проектували програму ще в грудні місяці", — повідомив в ефірі програми "Нині вже" генеральний директор Директорату сім’ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Відтак, в уряді пропонують, щоб з березня до травня в Україні діяло паралельно дві моделі монетизації субсидій: затверджена раніше, відповідно до якої кошти за субсидіями надходитимуть на рахунок в Ощадбанку, проте споживачі не зможуть ними скористатися, та нова, в межах якої субсидії виплачуватимуть безпосередньо споживачам грошима.

27 грудня 2018 року уряд ухвалив постанову про перехід до системи надання субсидій у грошовій формі (монетизації). Зокрема, нею передбачено, що субсидії нараховуватимуть на персональні рахунки споживачів, відкриті в Ощадбанку, а звідти їх сплачуватимуть безпосередньо на комунальні послуги.

Зазначимо, що монетизація субсидій — це перехід до моделі, коли призначені населенню субсидії виплачуються у грошовій формі, а не у вигляді знижки у тарифах.

Раніше в уряді повідомляли, що планують завершити процес монетизації субсидій до жовтня 2019 року.

Зокрема, перехід на монетизацію субсидій відбудеться у 3 етапи. Першим етапом передбачається, що з 1 січня 2019 року монетизується субсидія для 100-150 тисяч сімей, які звернулись за субсидіями з новим пакетом документів.

Починаючи з травня відбудеться монетизація субсидій для тих домогосподарств, яким призначили субсидію на неопалювальний сезон, а з 1 жовтня відбудеться повний перехід на монетизацію субсидій.

Нагадаємо, що Національний банк вважає, що видача субсидій готівкою, яка в рамках експерименту пройде в березні-квітні, не матиме значного впливу на інфляцію.