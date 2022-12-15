Суд конфіскував майно Януковича

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції і стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє ВАКС у Facebook, ГО "Центр протидії корупції" у Telegram.

З 2014 по 2019 рік ця справа перебувала в Генеральній прокуратурі без руху, а у грудні 2019-го її було передано в НАБУ.

Зокрема, у дохід держави стягнули:

Межигір’я, зокрема знамениту Хонку;

готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;

квартиру на Оболонській набережній;

паркомісця;

31 млн грн та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках;

100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та "Будинок Лісника";

537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та навіть гармату ХІХ століття).

За даними ЦПК, таке рішення ухвалили судді Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов.

У Центрі окремо відзначили, що більшість активів вдалося конфіскувати завдяки якісній роботі детективів НАБУ в рамках кримінального провадження щодо Межигір’я.

Зазначається, що за два роки детективи змогли не тільки оглянути, ініціювати арешти сотень активів на території Межигір’я та передати все арештоване в АРМА, а й добитися заочного арешту для Януковича та його сина, визнати всі активи в Межигір’ї "цілісним майновим комплексом", завершити розслідування і скерувати справу до суду.

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