Суд оштрафував Ситника за відпочинок на Рівненщині
"Рішення суду притягнуте за вуха і за формою і по суті. Визнали винним і присудили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів", - повідомив адвокат Ситника Владислав Кіча, інформує LB.ua.
За його словами, захист обов'язково подасть апеляцію на це рішення.
Голові НАБУ закинули недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав в мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.
Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".
Ситник заявляв, що не визнає провину в адміністративному порушенні.
Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців при отриманні подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1 700 - 3 400 гривень).
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