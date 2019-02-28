Суд переніс розгляд апеляції Мангера на прохання захисту

Судове засідання у кримінальному провадженні щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, відкладено за клопотанням сторони захисту.

"Розгляд апеляційних скарг прокуратури і сторони захисту, поданих на рішення слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 лютого 2019 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави щодо підозрюваного В. М. Мангера, відкладено на 1 березня 2019 року (12:00) у зв'язку з клопотанням сторони захисту про відкладення судового розгляду", - повідомляється на сайті Апеляційного суду Києва.

Мангера підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Зазначимо, що поліція вдягнула електронний браслет на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.