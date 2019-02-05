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Суд підтвердив п'ять позовів Коломойського до НБУ та "Приватбанку"

Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і свою поруку за ними
Господарський суд Києва підтвердив інформацію про те, що український олігарх Ігор Коломойський подав п’ять нових позовів до Національного банку і "ПриватБанку".
Суд підтвердив п Ігор Коломойський. Фото: Ukrafoto

Відзначається, що Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і свою поруку за ними, повідомляє "Радіо Свобода".

Підготовчі засідання у справах призначені на 10 травня, 16 травня, 22 травня (два засідання) і 23 травня.

Нагадаємо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".

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02 05 2019 20:37
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