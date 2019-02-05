БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГосподарський суд Києва підтвердив інформацію про те, що український олігарх Ігор Коломойський подав п’ять нових позовів до Національного банку і "ПриватБанку".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд підтвердив п'ять позовів Коломойського до НБУ та "Приватбанку"
Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і свою поруку за ними
Ігор Коломойський. Фото: Ukrafoto
Відзначається, що Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і свою поруку за ними, повідомляє "Радіо Свобода".
Підготовчі засідання у справах призначені на 10 травня, 16 травня, 22 травня (два засідання) і 23 травня.
Нагадаємо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.
Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".
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02 05 2019 20:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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